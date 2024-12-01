Genoa, iki maç sonra kazandı

İtalya Serie A'da Genoa, Udinese'yi 2-0 mağlup etti ve ligde iki maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Genoa, iki maç sonra kazandı
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01 Aralık 2024 16:28
İtalya Serie A 14. haftasında Genoa, Udinese deplasmanına konuk oldu. Genoa, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Andrea Pinamonti ve 67. dakikada Lautaro Giannetti kendi kalesine attı.

Udinese'de Souleymane Isaak Toure, 4. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Genoa'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mario Balotelli, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

İki maçın ardından kazanan Genoa, puanını 14'e yükseltti. Udinese, 17 puanda kaldı.

Genoa, ligin gelecek haftasında sahasında Torino'yu ağırlayacak. Udinese, Monza deplasmanına gidecek.

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