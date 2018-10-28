  •  
    "Fatih hoca ona kesin taktı, elinde olsaydı..."
  •  
    Kerimoğlu'ndan Tarık'a çağrı; "Yerinde olsam..."
  •  
    Quaresma için transfer kampanyası başladı!..
  •  
    Yunus ve Ozan sonrası 11'e "GURBETÇİ" forvet
  •  
    F.Bahçe'de kenetlenme! Kadıköy'de hazırlık var...

Genk, Beşiktaş'tan sonra ligde takıldı

Genk, Belçika 1. Ligi'nde deplasmanda Standard Liege ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Genk, Beşiktaş'tan sonra ligde takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 18:26
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Genk, Belçika 1. Ligi'nde deplasmanda Standard Liege ile karşı karşıya geldi. Standard Liege ile Genk arasındaki mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Genk'in tek golünü 84. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Standard Liege'in golünü ise 90. dakikada Christian Luyindama attı.

Bu sonucun ardından Genk 5 maç aradan sonra ligde puan kaybetmiş oldu. Genk'in puanı 30 olurken, Liege puanını 20'ye çıkardı.

Standard Liege'de Luis Pedro Cavanda 90 dkaika sahada kaldı.

Genk bir sonraki hafta deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Bu maçın ardından da Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı Belçika'da konuk edecek. Standard Liege ise ligde bir sonraki hafta deplasmanda Zulte Waregem ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için