Genk, Beşiktaş'tan sonra ligde takıldı

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Genk, Belçika 1. Ligi'nde deplasmanda Standard Liege ile karşı karşıya geldi. Standard Liege ile Genk arasındaki mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi.Genk'in tek golünü 84. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Standard Liege'in golünü ise 90. dakikada Christian Luyindama attı.Bu sonucun ardından Genk 5 maç aradan sonra ligde puan kaybetmiş oldu. Genk'in puanı 30 olurken, Liege puanını 20'ye çıkardı.Standard Liege'de Luis Pedro Cavanda 90 dkaika sahada kaldı.Genk bir sonraki hafta deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Bu maçın ardından da Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı Belçika'da konuk edecek. Standard Liege ise ligde bir sonraki hafta deplasmanda Zulte Waregem ile karşılaşacak.