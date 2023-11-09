Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel bedava 1923 kombine bilet

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün kuruluşunun ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 genç taraftara kombine bilet hediye edileceğini duyurdu.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2023-2024 sezonunun kalan maçlarında geçerli olmak üzere 9-19 yaş aralığındaki Gençlerbirliği Passolig kart sahibi 1923 genç taraftara, kombine bilet hediye edileceği belirtildi.Açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel bu kampanyadan faydalanmak isteyen 9-19 yaş aralığındaki taraftarlarımızın, Eryaman Stadı Passolig gişelerine, Gençlerbirliği Passolig kartları ve kimlik belgeleriyle gitmeleri halinde gerekli yüklemeler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.