Gençlerbirliği'nde forma giyen genç kardeşlerin hayali Avrupa

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genç kardeşleri Musa ve Abdullah Şahindere'nin hedefi uzun yıllar aynı forma altında ter dökmek.



Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen ve profesyonel kariyerlerinde bu sezon ilk kez aynı takımda birlikte forma giyen savunma oyuncuları Şahindere kardeşler, AA muhabirine hedeflerini anlattı.



Hayalleri aynı forma altında kupalar kazanmak olan Şahindere kardeşler, yolları bir gün ayrılırsa "Sahada babamın oğlunu tanımam" diyecek kadar da futbola profesyonelce bakıyor.



13 yaşındayken Gençlerbirliği'yle oynadıkları bir hazırlık maçında keşfedildiklerini anlatan 18 yaşındaki Abdullah Şahindere, "Hazırlık maçını 3-2 kazanmıştık. 2 golü abim Musa attı, diğer golü ise ben. Altyapıda Osman hoca vardı Gençlerbirliği'nde. Bizi denemeye aldılar Beştepe'de. Performansımı beğendiler ve Gençlerbirliği ailesine katıldık." dedi.



Savunmanın solunda oynayan 19 yaşındaki Musa Şahindere bu sene 9 maçta forma giydi. Ligde son 5 maça ilk 11'de başlayan Musa, kardeşiyle aynı sahada ter dökmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"İlk hedefimiz Süper Lig'de Gençlerbirliği formasını birlikte terletmek. Asıl hayalimiz Avrupa'ya birlikte gidip aynı takımda oynamak. Bu gerçekleşirse ülkemize ve ailemize büyük gurur verir. Abdullah'la antrenmanlarda karşılıklı oynuyoruz. Yüksek toplarda şansım yok ama birebir yakalarsam affetmem, babamın oğluymuş dinlemem. Dışarıda kardeşiz, sahada rakibiz. Abdullah 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynuyor. Gurur duyuyorum onunla. Ay-yıldızlı formayı birlikte ilk kez Ümit Milli Takımı'nda sonra da A Milli Takım'da giymek istiyoruz."



- Abdullah Şahindere: "İkimizin de hedefi Avrupa"



18 yaşındaki Abdullah Şahindere de abisiyle aynı formayı giymenin avantajlarını şöyle anlattı:



"Birbirimizin açıklarını çok iyi kapatıyoruz. İkimizin de hedefi Avrupa. Aynı takım olmasını çok istiyoruz. Kariyerimizde böyle bir adım olursa özellikle ailemiz için büyük gurur kaynağı oluruz. Bir gün ayrı takımda oynarsak karşı karşıya gelebiliriz. Musa'ya çok yakın oynamam gerekecek o zaman, çünkü çok hızlı. Ama sahada o zaman rakip oluruz ve kardeşlik maç sonuna kadar rafa kalkar."



- Gol pası Musa'dan, gol Abdullah'dan



İki kardeş bu sezon özel bir an yaşadı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Mardin 1969 maçında ilk 11'de sahaya çıkan iki kardeşten Musa'nın pasında Abdullah fileleri havalandırdı.



Ailelerinin çok mutlu olduğunu ve hayatları boyunca unutulmaz bir an yaşadıklarını dile getiren Musa, "Asisti ben yaptım golü Abdullah attı. Maçtan önce birbirimizle yan topları konuşuyoruz. Abdullah'ın nereye koşacağını biliyorum. Bir korner organizasyonu sonrası arka direkte el kaldırdı ve çocukken attığım paslardan birini gönderdim. Aslında ben hep tam tersini hayal ediyordum, asisti o yapar golü ben atarım diye ama bizim için bu büyük bir anı oldu." ifadelerini kullandı.



Abdullah ise golü hayalin gerçeğe dönüştüğü bir anı olarak anlatarak, "Çocukken birlikte oynayacağımızı düşünmezdik. Ama bu sene ilk kez bir araya gelince hayallerimiz büyüdü. Kademe kademe gideceğiz. Yüksek hedeflere basamak basamak gitmeliyiz." diye konuştu.





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