Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Mersin'de başladı.



Türkiye Boks Federasyonu tarafından spor alanındaki çalışmaları ve boks branşına verdiği katkılarla bilinen merhum Naci Oral anısına organize edilen şampiyonanın açılış seremonisi Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapıldı.



Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in spor alanında öne çıkan kentlerin başında geldiğini söyledi.



Kentin alt yapısı, tesisleri ve yetiştirdiği sporcularıyla bir spor şehrine dönüştüğünü vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:



"Hali hazırda 80'i Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde olmak üzere gençlerimize ve sporcularımıza hizmet eden 100'ün üstünde tesisimiz var. Bu tesislerde ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapıldıkça çok daha mutlu oluyoruz. Toplam lisanslı sporcu sayımız 200 binin üzerine çıktı. Bu, ziyadesiyle hepimizi memnun ediyor çünkü sporu hangi branşta olursa olsun, yaşam tarz haline getirmek gibi bir hedefimiz var."



Federasyon başkanı Gözgeç: "Boksta dünya rekoru kıracağız inşallah"



Türkiye Boks Federasyonu Eyüp Gözgeç de 2024 Paris Olimpiyatları'nda önemli başarılara imza atmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Geçen yılın başarılı geçtiğini anlatan Gözgeç, "Polonya'daki Avrupa Oyunları'nda Avrupa'nın birincisi olduk ve olimpiyatlar için 6 kota birden aldık. Şimdi önümüzde mart ayında İtalya'da, mayıs ayında Bangkok'ta yapılacak olan birinci ve ikinci Paris 2024 Kota Müsabakası Kıta Elemelerinde 1-2 kota daha aldığımızda boksta dünya rekoru kıracağız inşallah." diye konuştu.



Oyuncu Deniz Oral babası anısına şarkı söyledi



Programa katılan dizi ve sinema oyuncusu Deniz Oral, konuşmaların ardından sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı seslendirdi.



Sanatçı Oral'ın merhum babası anısına söylediği şarkı sırasında duygusal anlar yaşandı.



Seremoninin ardından şampiyonada eleme müsabakaları başladı.



63 ilden 727 sporcunun katıldığı organizasyon 31 Ocak'ta sona erecek.



