Genç millilerimiz, basketbolda İsveç'i yendi

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'i 75-67 yendi.Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nun üçüncü ve son maçında İsveç ile karşılaştı. Müsabakanın ilk çeyreği 18-18 eşitlikle kapandı. Devre arasına 43-31 üstün giren milliler, üçüncü çeyreğini 57-47 önde bitirdiği maçı 75-67 kazandı.Milli takımda Ceren Akpınar 17 sayı, Işık Su Güven 11 sayı, 5 ribaunt, Elif İstanbulluoğlu 10 sayı, 8 ribaunt, Eslem Güler ise 10 sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu. İsveç'te ise Tilda Trygger'in 16 sayı, 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.Grubundaki ilk maçında Letonya'yı 72-63, ikinci müsabakasında İzlanda'yı 95-83 yenen Türkiye, 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamladı.Dörderli 4 grupta mücadele eden 16 takımın tamamı son 16 turuna yükselecek. C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nun sonuncusu ile çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.