Genç Milli Kadın Dart Takımı, Avrupa Kupası'nda şampiyon

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Hollanda'nın Assen kentindeki organizasyonda Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş'tan kurulu milli takım, altın madalya kazandı.
Ayşegül Karagöz, organizasyonda tek kadınlarda da bronz madalya elde etti.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Hollanda'nın Assen kentindeki organizasyonda Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş'tan kurulu milli takım, altın madalya kazandı.
Ayşegül Karagöz, organizasyonda tek kadınlarda da bronz madalya elde etti.