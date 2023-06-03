Gedson: "Ligi ikinci sırada bitirmek istiyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson: 'Ligi ikinci sırada bitirmek istiyoruz'
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03 Haziran 2023 21:56
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Hedefimiz şampiyonluktu, ama olmadı. Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştirdik. Ligi ikinci sırada bitirme hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Takım oyunana değinen başarılı oyuncu, "Takım olarak oynadığımız zaman çok daha işler kolay oluyor. Bireysel oynarsak, işler kolay olmayacak. Beraber oynayarak daha iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz ve öyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes ayrıca, "Bu sezon bitmedi, kazanıp en iyi yerde bitireceğiz. Önümüzdeki sezonu göreceğiz." diye konuştu.

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