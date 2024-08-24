Gedson Fernandes'e yeni pozisyon

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lugano deplasmanında 10 numara hattında görev yapıp 2 gol atan Gedson Fernandes, perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesinde yine aynı bölgede oynayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Gedson Fernandes'e yeni pozisyon
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24 Ağustos 2024 09:53
Beşiktaş'ta Lugano karşısında 10 numara hattında görev alan ve 2 gol atan Gedson Fernandes, performansıyla teknik ekibi memnun etti. Başarılı oyuncunun İstanbul'da haftaya oynanacak rövanşta da aynı rolde görev yapması bekleniyor.

2011'DEN SONRA BİR İLK

İsviçre ekibine iki gol atan Gedson Fernandes, Ricardo Quaresma'dan sonra bir ilki başardı. Lugano filelerine iki gol gönderen Gedson Fernandes, Ricardo Quaresma'nın (Aralık 2011, Maccabi Tel Aviv) ardından Beşiktaş formasıyla deplasmanda çıktığı bir Avrupa kupası maçında duble yapan 2. Portekizli de oldu.

GOL SAYISI 8 OLDU

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta 85. maçına önceki gün İsviçre deplasmanında çıkarken toplamdaki gol sayısını da 8'e çıkardı. Gedson Fernandes'in ayrıca Siyah-Beyazlı takımda 14 asisti bulunuyor.

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