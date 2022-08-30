Gedson Fernandes: 'Çok iyi durumdayız'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Gedson Fernandes, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Gedson Fernandes "Takım olarak çok iyi oynadık ve çok çabaladık. Güzel bir 3 puan aldık." dedi.



Dele Alli ile oynaması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Portekizli futbolcu "Dele Alli, dünyanın tanıdığı bir yıldız. Ancak futbolda bireysel olarak bir şey olmuyor. Takım olarak, onunla birlikte çok iyi işler yapacağız. Takım olarak başarılı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Gedson Fernandes "Çok iyi kamp dönemi getirdik. Şimdi meyvelerini alıyoruz. Çok iyi durumdayız, böyle devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.





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