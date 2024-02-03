Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere tamamlanırken maçın ilk golünü 11. dakikada Kayserispor adına Mehmet Eray Özbek attı. Gaziantep FK'nin beraberlik golünü ise 68. dakikada Gökhan Sazdağı kendi ağlarında gönderdi.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor 28, Gaziantep FK ise 24 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında GaziantepFK deplasmanda İstanbulspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada konuk ekip golü buldu. Mondihome Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Morte'nin vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.



35. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



43. dakikada Kayserispor'un atağında Mehmet Eray Özbek'in ara pasında topla buluşan Cardoso'nun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.



57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.



68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.



88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk.76 Bikel), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic (Dk.60 Badji), Nkoulou, Dragus



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek (Dk.85 Talha Sarıarslan), Hasan Ali Kaldırım (Dk.68 Attamah), Arif Kocaman, Morte



Goller: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Dk. Badji (Gaziantep FK).



Sarı Kartlar: Dk. 24 Cardoso, Dk. 67 Arif Kocaman, Dk. 68 Bilal Bayazıt, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Maxim, Dk. 83 M'Bakata, Dk.84 Marcus Sumudica (Gaziantep FK)



