Gaziantep ve Hatayspor'dan passolig kararı

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep ve Hatayspor'dan passolig kararı
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20 Ağustos 2023 14:11
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Trendyol Süper Lig takımları Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig fiyatları 1 lira oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ülkeyi yasa boğduğu hatırlatıldı.

TFF'nin sporun birleştirici gücü ve dayanışma ruhu ile futbol ailesinin destekleriyle yaraları sarmak için elinden geleni yaptığı belirtilerek, bu amaçla, yeni sezonda Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin Passolig kart ücretlerinin 1 liraya indirildiği kaydedildi.

Depremden etkilenen kulüplere gönül veren taraftarlara destek olmaya devam edileceği vurgulandı.

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