Gaziantep'te Galatasaray maçı öncesi tek eksik

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.
Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.
Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.
Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.
Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.