Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Fredy kaydetti.



Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç gördüğü sarı kartla, Lazar Markovic ise 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.



Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24'e yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray ie karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



24. dakikada Luiz Adriano'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Figueiredo'nun sert şutunda, kaleci Leite uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Fernando'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topla ön direk hizasında buluşan Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Markovic'in pasında topa hareketlenen Maxim ve Figueiredo çarpıştı. Bu sırada boşta kalan meşin yuvarlak savunma oyuncularının müdahalesinin ardından kale direğine çarparak kornere çıktı.

67. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kafayla auta gönderdi.

74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Markovic'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

90. dakikada Gaziantep FK, sahada 10 kişi kaldı. Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sırasında kaleci Leite yerde kaldı. Bu sırada hakeme itiraz eden Markovic ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+9. dakikada kaleci Günay Güvenç'in kendi yarı sahalarında kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak Antalyaspor ceza sahasında Ertuğrul Ersoy'dan sekti. Topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Luiz Adriano'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak kornere çıktı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 58 Gerxhaliu), Güray Vural (Dk. 78 Admir Mehmedi) Fredy, Fernando, Ndao (Dk. 78 Floranus), Larsson (Dk. 64 Erdal Rakip), Doğukan Sinik (Dk. 64 Ghacha), Luiz Adriano

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan (Dk. 46 Veliu), Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 84 Mirza Cihan), Maxim, Markovic, Figueiredo

Gol: Dk. 29 Fredy (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Soyalp, Dk. 78 Günay Güvenç, Dk. 90+2 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 34 Larsson, Dk 45+4 Fernando, Dk. 55 Fredy (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Markovic (Gaziantep FK)





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