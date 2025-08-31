Gaziantep FK yeni transferini açıkladı: Bayo

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Gaziantep FK,önemli bir transfere imza attı.



Gaziantep, teknik direktörü Burak Yılmaz'ın oynadığı eski takımlardan olan Lille'den golcü transferi kapsamında Mohamed Bayo'yu kadrosuna kattı.



Gine'li oyuncu, 1 yıllığına Gaziantep FK'ya kiralık olarak katıldı.



BONSERVİSİNE 14 MİLYON EURO ÖDENDİ



Lille, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için 2022-2023 sezonunun başında 14 milyon euro ödemişti.



PERFORMANSI



Bayo, geçtiğimiz sezonda 35 maça çıktı ve 3 gol 6 asistlik katkıda bulundu.



