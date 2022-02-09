Gaziantep FK'den Bursaspor'a transfer olan iki oyuncuya teşekkür

Gaziantep FK, Bursaspor'a transfer olan Yusuf Türk ile Enver Cenk Şahin'e teşekkür etti.

Haber; AA
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Gaziantep FK'den Bursaspor'a transfer olan iki oyuncuya teşekkür
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09 Şubat 2022 11:17
Yusuf Türk
Yusuf Türk
Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bursaspor'a transfer olan Yusuf Türk ile Enver Cenk Şahin'e teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin'in Bursaspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Türk, sezon sonuna kadar Bursaspor'da kiralık olarak forma giyecektir. Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi ise karşılıklı olarak anlaşılarak sonlandırılmıştır. Cenk Şahin ve Yusuf Türk'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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