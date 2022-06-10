Gaziantep FK'de Doğan Erdoğan karmaşası

Teknik direktör Erol Bulut'un geçtiğimiz sezon en çok kullandığı isimlerden olan Doğan Erdoğan'ın yaptığı son hareket kendisine pahalıya patladı.



Her kulüp gibi Gaziantep FK'da maddi anlamda problemli günler geçirirken özellikle yabancı oyuncular bu durumu dikkate almadan FIFA'ya vermeleri kulüp içinde de şok etkisi yaratırken yerli oyunculardan ise sadece Doğan'ın böyle bir harekette bulunması oyuncuya kulübün bakış açısını da değiştirdi.



ÖDEME YAPILSA BİLE KAMPA DAHİL EDİLMEYECEK



Doğan Erdoğan'ın kulübü TFF'ye vermesi sonrası Gaziantep FK'nın da karşı hamle yaptığı öğrenildi. Oyuncuyu kafadan silen ve teknik direktör Erol Bulut'u da durumu ileten kırmızı siyahlıların Doğan Erdoğan'ı kesin olarak göndereceği bildirildi. 1 milyon tl civarında kulüpten bir alacağı bulunan Doğan Erdoğan'a bu ödeme yapılsa dahi takımın kampına dahil edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.



MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA



Doğan Erdoğan'ın menajeri Necdet Ergezen, Gaziantep Güneş Gazetesi Spor Müdür Ali Budak'ı telefonla arayarak konuyla ilgili konuştu.



16 yaşından bu yana Doğan'ı tanıdığını ve menajerliğini yaptığını ifade eden Ergezen; "Kulüpten alacağımızı istedik ve bir cevap alamadık. Uzun süredir biriken maaş var ortada. Doğan'ın ödemeleri vardı ve bunu yapamadı. Onun ödemelerini ben yapmak zorunda kaldım. Sonuçta herkesin kendine göre bir hesabı var. Doğan geçtiğimiz sezon 35 maç oynadı. Karşılığı bu olmamalıydı. Biz de TFF'ye gitmek durumunda kaldık. Doğan bu takıma çok katkı sağladı." dedi.





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