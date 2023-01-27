Gaziantep FK, Ankaragücü deplasmanında

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.



Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.



Ligde 19 haftalık periyotta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlıların 19 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip kaleye 25 gol atan Gaziantep FK, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.



- Son 15 maçta 1 galibiyet



Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 15 maçta sadece 1 galibiyet aldı.



Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.



- MKE Ankaragücü'ne hiç yenilmedi



Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, başkent temsilcisi ile şimdiye kadar 5 maçta karşı karşıya geldi.



Bu maçlardan 4 galibiyet alan Gaziantep FK, bir karşılaşmadan ise beraberlikle sahadan ayrıldı.



- Dört oyuncu kart cezası sınırında



Gaziantep FK'de, Başkent temsilcisiyle yapılacak maç öncesinde 4 oyuncu kart cezası sınırında bulunuyor.



Kırmızı-siyahlı ekipte, Günay Güvenç, Figueiredo, Djilobodji ile Kitsiou, Ankara deplasmanında sarı kart görmesi halinde 22. haftada da oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında formadan uzak kalacaklar.



Ev sahibi ekipte, sakatlığı bulunan Abdülkadir Parmak, Ankaragücü maçında kadroda yer almayacak.





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