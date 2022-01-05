Gaziantep Basketbol'da Luther 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak

Gaziantep Basketbol'da ABD'li oyuncu Ryan Luther, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol'da Luther 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak
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05 Ocak 2022 14:32
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da ABD'li oyuncu Ryan Luther, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, son oynanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasında Luther'in sağ el serçe parmağında kırık oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Ryan Luther bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. 6-8 hafta takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir. Geçmiş olsun." denildi.

 


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