Gaziantep Basketbol'da Luther 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da ABD'li oyuncu Ryan Luther, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, son oynanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasında Luther'in sağ el serçe parmağında kırık oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Ryan Luther bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. 6-8 hafta takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir. Geçmiş olsun." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son oynanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasında Luther'in sağ el serçe parmağında kırık oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Ryan Luther bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. 6-8 hafta takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir. Geçmiş olsun." denildi.