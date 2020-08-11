Gana Basını: 'Mensah Galatasaray'da'

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Bernard Mensah için, ülkesinin basınından gelen iddiaye göre transfer tamamlandı.



Kayserispor'la sözleşmesi 2022 yılında sona eren Mensah için, Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyordu. Ganalı oyuncu, sözleşmesine rağmen Kayseri'den ayrılmak istiyor.



BONSERVİSTE ANLAŞMA TAMAM



Gana basınının iddiasına göre; Galatasaray, Mensah için 3.6 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.



25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz seon takımı ile 26 resmi maça çıktı. Ganalı Mensah, bu maçlarda takımına 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



