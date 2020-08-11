Gana Basını: "Mensah Galatasaray'da"

Adı Galatasaray'la anılan Bernard Mensah için Gana basınından transfer iddiası geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Gana Basını: 'Mensah Galatasaray'da'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 17:33
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Bernard Mensah için, ülkesinin basınından gelen iddiaye göre transfer tamamlandı.

Kayserispor'la sözleşmesi 2022 yılında sona eren Mensah için, Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyordu. Ganalı oyuncu, sözleşmesine rağmen Kayseri'den ayrılmak istiyor.

BONSERVİSTE ANLAŞMA TAMAM

Gana basınının iddiasına göre; Galatasaray, Mensah için 3.6 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz seon takımı ile 26 resmi maça çıktı. Ganalı Mensah, bu maçlarda takımına 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için