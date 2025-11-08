Gamze Altun'dan Türkiye'ye 3 altın madalya!

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun'dan geldi.
Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
İlk altın madaya 🇹🇷Gamze Altun'dan! 🥇
🏋️♀️ Sporcumuz, koparmada 68 kiloyu kaldırdı ve 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kürsünün zirvesinin sahibi oldu.
Tebrikler Gamze! 👏 pic.twitter.com/yIkNOddjMK
