Galatasaraylı Sacha Boey'in önlenemez çıkışı sürüyor

Galatasaraylı futbolcunun geçtiğimiz ocak ayında 6.5 milyon euro olan piyasa değeri 2023'ün sonunda 15.5 milyon euroluk artışla 22 milyon Euro'ya çıktı. Boey aynı zamanda Süper Lig'in en pahalı futbolcusu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı Sacha Boey'in önlenemez çıkışı sürüyor
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01 Ocak 2024 10:40
İstikrarlı form grafiğiyle iki sezondur Galatasaray ilk 11'inin vazgeçilmez isimleri arasına giren Sacha Boey, 2023'te değerini en çok artıran Süper Lig futbolcusu oldu.

Transfermarkt verilerine göre, yılın ilk ayında piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Fransız sağ bekin fiyatı 15.5 milyon euroluk yükselişle 22 milyon Euro'ya çıktı. Boey aynı zamanda Süper Lig'in en pahalı futbolcusu.

GEDSON 2. SIRADA

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, yine 6.5 milyon Euro ile başladığı 2023'ü 10.5 milyon euroluk artışla 17 milyon Euro ile kapattı.

Fenerbahçeli Ferdi 12 milyon euro olan değerini 8 milyon Euro artırıp 20 milyon euroya çıkardı.

Bu futbolcuları, 6'şar milyon Euro'luk artışla Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski (20 milyon euro) ile Galatasaray'dan Abdülkerim (10 milyon euro) ve Barış Alper (7.5 milyon euro) izledi. 

 
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