Galatasaraylı anneden duygusal Barış Alper mesajı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi derinleşiyor.





Neom SC'den aldığı yüksek maaşlı teklif sonrası üç gündür antrenmanlara katılmayan milli futbolcu, taraftar nezdinde büyük tepkiyle karşılaştı.





Bu süreçte, futbolcunun menajeriyle birlikte aldığı tavır Galatasaray camiasında hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar sosyal medyada adeta isyan bayrağını çekerken, içlerinden biri dikkat çeken bir çıkış yaptı.

G.SARAYLI ANNEDEN DUYGUSAL MESAJ





Galatasaray taraftarı olan bir anne, Barış Alper Yılmaz'a sosyal medya üzerinden seslenerek şu ifadeleri kullandı:





"Efsane olursun diye ismini oğlumuza verdik. Bu çocuğa ileride ne diyeceğiz şimdi?"





Bu mesaj, kısa sürede taraftarlar arasında gündem olurken, yaşananların duygusal boyutunu da gözler önüne serdi.





Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin, Barış Alper Yılmaz ile ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.







