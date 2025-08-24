24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-089'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-015'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-02'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-02'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-02'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-032'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaraylı anneden duygusal Barış Alper mesajı

Neom'dan gelen yüksek teklif sonrası antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da krize neden oldu. Bir Galatasaraylı annenin "Efsane olursun diye ismini oğlumuza verdik" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi derinleşiyor.

Neom SC'den aldığı yüksek maaşlı teklif sonrası üç gündür antrenmanlara katılmayan milli futbolcu, taraftar nezdinde büyük tepkiyle karşılaştı.

Bu süreçte, futbolcunun menajeriyle birlikte aldığı tavır Galatasaray camiasında hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar sosyal medyada adeta isyan bayrağını çekerken, içlerinden biri dikkat çeken bir çıkış yaptı.



G.SARAYLI ANNEDEN DUYGUSAL MESAJ

Galatasaray taraftarı olan bir anne, Barış Alper Yılmaz'a sosyal medya üzerinden seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Efsane olursun diye ismini oğlumuza verdik. Bu çocuğa ileride ne diyeceğiz şimdi?"

Bu mesaj, kısa sürede taraftarlar arasında gündem olurken, yaşananların duygusal boyutunu da gözler önüne serdi.

Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin, Barış Alper Yılmaz ile ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
