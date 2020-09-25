Galatasaray'ın UEFA'da rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda İskoç Rangers, deplasmanda Hollanda temsilcisi Willem II'yü 4-0 mağlup etti ve play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray'ın UEFA'da rakibi belli oldu
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24 Eylül 2020 23:55
UEFA Avrupa Ligi 3. Tur mücadelesinde İskoç Rangers, Hollanda ekibi Willem II'ye konuk oldu.

Koning Willem II Stadion'da oynanan karşılaşmayı Rangers 4-0 kazanarak play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. 1 Ekim'de oynanacak karşılaşma yine seyircisiz ve tek maç usulüne göre oynanırken kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmış olacak.

Ibrox'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray ve Rangers 2000-2001 Şampiyonlar Ligi grup müsabakalerında karşı karşıya gelmiş ve İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-2 kazanırken İskoçya'daki maç 0-0 bitmişti.



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