Galatasaray'ın UEFA'da rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Rangers, bu sezon 10 maçta yenilgi yaşamadı.



✅1-0 | Aberdeen

✅3-0 | St. Mirren

✅3-0 | St. Johnstone

🤝0-0 | Livingston

✅2-0 | Kilmarnock

✅2-0 | Hamilton

✅4-0 | Dundee

✅5-0 | Lincoln

🤝2-2 | Hibernian

✅4-0 | Willem pic.twitter.com/IyRdiqCITA



— Sporx (@sporx) September 24, 2020

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur mücadelesinde İskoç, Hollanda ekibi'ye konuk oldu.Koning Willem II Stadion'da oynanan karşılaşmayı Rangers 4-0 kazanarak play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. 1 Ekim'de oynanacak karşılaşma yine seyircisiz ve tek maç usulüne göre oynanırken kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmış olacak.Ibrox'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati henüz netlik kazanmadı.Galatasaray ve Rangers 2000-2001 Şampiyonlar Ligi grup müsabakalerında karşı karşıya gelmiş ve İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-2 kazanırken İskoçya'daki maç 0-0 bitmişti.