Galatasaray'ın idmanı iptal edildi

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın idmanı iptal edildi
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17 Kasım 2020 13:37
Galatasaray'da aktif olarak milli takım arasında takımla antrenman yapan oyuncuların testleri pozitif çıktığı için Galatasaray'da bugün yapılacak antrenman iptal edildi!

Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce yaptığı açıklamayla koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

GALATASARAY'DA 5 VAKA VAR
 
Galatasaray, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı; "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur."

*Omar
*Babel
*Arda Turan



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