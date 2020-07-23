Galatasaray'da önce 'listedekiler' gidecek! Sonra transfer...

Bu sezon eli boş kalan Galatasaray gelecek sezon için ciddi bir kabuk değişimi yapma hazırlığında. Hedeflerini tutturamayan sarı-kırmızılılar hem beklenen performansı sergileyemeyen hem de yüksek maliyetleri ile bütçeyi zorlayan oyuncularla (Diagne, Babel, Feghouli, Belhanda) yollarını ayıracak. Ancak bu ayrılıklar daha planlı ve programlı olacak.



Yönetim, Fatih Terim'in raporuna göre kadroda düşünülmeyen isimlerin menajerleri ile masaya oturacak. Yeni sezonda takımda olmayacak oyuncuların yerine transfer yapma konusunda ise acele edilmeyecek. Öncelik, gönderilecek isimlerde olacak.



Çünkü Aslan geçtiğimiz sezonlarda yanlış strateji izlediği için ciddi zararlar etmişti.



YABANCI KRİTERLERİNE DİKKAT



Hatırlatmak gerekirse Mitroglou, mecburiyetten PSV'ye kiralanmış; Linnes, Nagatomo tercihlerinde iki oyuncu da yarım sezon tribüne çıkarılmıştı. En sonda da yabancı sınırına takılan Diagne neredeyse yok pahasına Brugge kiralanmıştı.



İşte bu durumları yaşamamak ve satış listesindeki oyuncuların ayak sürümesini önlemek adına öncelik gideceklere verilecek. Ardından alternatifli olarak hazırlanan isimler için görüşmelere başlanacak. Tabii ki transferde Avrupa kupalarına katılım, UEFA'nın FFP kriterleri belirleyici olacak. Ayrıca yabancı sayısındaki TFF'nin indirim kararı da dikkate alınacak.



