Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü'nün basketbol şubesinde genel menajer Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı
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26 Haziran 2020 22:33
Galatasaray Kulübü'nün basketbol şubesinde önemli bir ayrılık kararı alındı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir." denildi.

Galatasaray'ın açıklamasının devamında "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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