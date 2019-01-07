  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Galatasaray'da Batshuayi sesleri!

Galatasaray'ın Belçikalı forvet Michy Batshuayi için Valencia'ya resmi bir girişimde bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da Batshuayi sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2019 22:13
Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.

TRT Spor'da Stadyum programında konuşan Ersin Düzen, Galatasaray'ın Valencia forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Batshuayi, geçtiğimiz Nisan ayında oynadığı bir halı saha maçında Galatasaray forması ile görüntülenmiş ve oldukça dikkat çekmişti.



''KAYNAKLARIMIZ GÜVENİLİR''

Ersin Düzen, ''Galatasaray'ın resmi olarak görüştüğü forvet Batshuayi. Kaynaklarımız güvenilirdir ve resmi görüşmeyi öğrendik.'' sözlerini kullanarak transferi duyurdu.

Bonservisi Chelsea'de bulunan 25 yaşındaki forvet, sezon başında Valencia'ya kiralanmıştı. Büyük umutlarla Valencia'nın yolunu tutan Batshuayi, La Liga'da bu sezon 15 maça çıkarken 1 gol atabildi.

2016 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye 39 milyon euroya transfer olan Batshuayi, geçen sezonu da kiralık olarak Borussia Dortmund'da geçirmişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için