Galatasaray ve Fenerbahçe için yorum: 'Troll gibiler!'

Sabah gazetesi spor yazarları "G.Saray ve F.Bahçe arasındaki şampiyonluk yarışı saha dışına artık resmen taştı.. İki taraf da bel altı vurmaya başladı.. Anadolu takımları, "Lig sadece bu iki takımdan ibaret değil" diyor.. Bizi gelecek haftalarda neler bekliyor?" sorusuna yanıt aradı.Anadolu takımları çok haklılar. Recep Uçar'ın açıklamalarını dinlediğinizde az çok empati de kuruyorsunuz. Diğer teknik adamlar da bu maçlar öncesinde aynı endişeyi taşıyordur. Ama yeni konuşmaya başladılar. Geçen hafta Çağdaş Atan bu şikâyetlerin sahibiydi. Esas raconu kesmesi gereken TFF Başkanı olmalı. Çünkü seçime girme nedeni de bu; adalet. Bunu sonlandırmak adına VAR hakemlerinin yabancı olması kararı alındı. En azından daha objektif gözler pozisyonları inceleyecek. Lig tarihimizdeki en somut taktik, hakemler üzerinde baskı kurmak. Bunu sık yapan her takım netice aldı. Okan Buruk boşuna 4. hakemin yanında maç yönetmiyor. Sorun, kendileri için yapılan hataları görmezden gelip, pusuda bekleyip izansız açıklamalar yapmakta sakınca görmeyen yöneticilerde.Türkiye liginin iki devinin yöneticilerinin birbirlerine ağır ifadelerle sataşmalarını doğru bulmuyorum. Bu konuda Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sert tartışmaların sulh olması için ağırlıklarını koymalı. Anadolu takımlarının 'Lig sadece bu iki takımdan ibaret değil' sözlerine katılmıyorum. Bu yarışın bu kadar ilgi toplamasının ana nedeni, iki büyük kulübün yıldızlarla dolu oluşturduğu kadrolardır. Ekonomik güç olarak büyük takımlarla yarışma noktasına gelemeyen bazı Anadolu takımlarının, kendi hatalarını görmemezlikten gelerek büyük takımlara faturayı yüklemeleri doğru değil. Eğer önlem alınmazsa demeç savaşları hızla artarak devam eder.Bu anlamsız kör dövüşü hakkında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar çok güzel konuştu. Elbette bu lig iki takımdan ibaret değil. İşin artık cılkı çıktı. Galatasaray'ın aleyhine hataların olduğu Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe 'nin, G.Saray'ı hakem marifetiyle 3 puan almakla suçlaması; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün F.Bahçe maçı daha oynanmadan yaptığı açıklamalar Bunlar son düellolar. Yöneticiler sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar. Sizler fenomen değilsiniz. Her seferinde oyunun başaktörleri olan teknik direktör ve futbolcuların önüne geçip karşılıklı kılıç kalkan oynuyorlar. Evet, bu durum artarak devam edecek. Türkiye'de futbol seven insan sayısını dibine vurdurmaya sanki yemin etmişler. Futbola ''Güzel oyun'' diyenlere Allah sabır versin.