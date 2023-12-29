Galatasaray ve Fenerbahçe'den Atatürk duruşu!

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yetkililer, Suudiler'in Atatürklü pankartlara ve tişörtlere izin vermemesi üzerine ortak hassasiyet gösterdi. Önümüzdeki saatlerde olağanüstü bir toplantı yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Atatürk duruşu!
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29 Aralık 2023 14:37
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.

Kısa süre içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin katılacağı bir acil durum toplantısı planlanladı.

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

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