Galatasaray, Vanloo ile devam dedi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Vanloo ile devam dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 22:56
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery