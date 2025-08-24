24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0ERT
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
23 Ağustos
Club Brugge-Westerlo
0-0ERT
23 Ağustos
Genk-Sporting Charleroi
0-0ERT
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaray, transferde Manchester United'a rakip oldu

Manchester United, Belçikalı kaleci Senne Lammens'in transferinde sona yaklaştı. Galatasaray ise son dakikada devreye girerek genç yıldızı kapmak için hamle yaptı ancak Lammens'in tercihini United'dan yana kullanması bekleniyor.

calendar 24 Ağustos 2025 10:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Manchester United kaleci Senne Lammens'in transferini bitirmeden son anda teklifte bulundu.

İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, Manchester United, Belçikalı genç kaleci Senne Lammens'in transferinde sona yaklaştı. Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin 16 milyon sterlin bonservis ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'DAN SON BİR DENEME

Yaklaşık bir yıldır Lammens'i yakından takip eden United'ın, oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor.



Ancak transfer süreci beklenenden daha çetin geçti. Haberde, Galatasaray'ın son dakikada devreye girerek transferi kapmak için hamle yaptığı ve kaleciye cazip bir teklif sunduğu aktarıldı. Bununla birlikte, Lammens'in Manchester United'a sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca Inter ve Lille gibi kulüplerin de genç kaleciyle ilgilendiği biliniyor.

ANTWERP KARNESİ

Belçika ekibiyle 64 resmi maça çıkan Lammens, 12 maçta kalesini gole kapadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
