Galatasaray, transferde Manchester United'a rakip oldu

Galatasaray, Manchester United kaleci Senne Lammens'in transferini bitirmeden son anda teklifte bulundu.





İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, Manchester United, Belçikalı genç kaleci Senne Lammens'in transferinde sona yaklaştı. Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin 16 milyon sterlin bonservis ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.



GALATASARAY'DAN SON BİR DENEME





Yaklaşık bir yıldır Lammens'i yakından takip eden United'ın, oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Ancak transfer süreci beklenenden daha çetin geçti. Haberde, Galatasaray'ın son dakikada devreye girerek transferi kapmak için hamle yaptığı ve kaleciye cazip bir teklif sunduğu aktarıldı. Bununla birlikte, Lammens'in Manchester United'a sıcak baktığı belirtildi.





Ayrıca Inter ve Lille gibi kulüplerin de genç kaleciyle ilgilendiği biliniyor.



ANTWERP KARNESİ





Belçika ekibiyle 64 resmi maça çıkan Lammens, 12 maçta kalesini gole kapadı.



