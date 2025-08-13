13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Galatasaray, TFF'yi bekliyor!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun geleceği için yabancı sınırı konusunda verilecek kararı bekliyor.

calendar 13 Ağustos 2025 11:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun geleceği için yabancı sınırı kararını bekliyor.

Yabancı sayısının 16'ya çıkarılması gündeme geldi. Bu konuda TFF'nin bugün (çarşamba) ve Kulüpler Birliği'nin perşembe günü yapacağı toplantılar belirleyici olacak.

Yabancı sınırının 16'ya çıkması durumunda Zaniolo'nun Galatasaray'da kalma ihtimali artacak.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
