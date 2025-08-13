Galatasaray, TFF'yi bekliyor!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun geleceği için yabancı sınırı kararını bekliyor.
Yabancı sayısının 16'ya çıkarılması gündeme geldi. Bu konuda TFF'nin bugün (çarşamba) ve Kulüpler Birliği'nin perşembe günü yapacağı toplantılar belirleyici olacak.
Yabancı sınırının 16'ya çıkması durumunda Zaniolo'nun Galatasaray'da kalma ihtimali artacak.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
