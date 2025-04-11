Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'ndan Fenerbahçe'ye protesto

Galatasaray Tekerli Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi protesto etti. İşte yaşananlar...

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Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'ndan Fenerbahçe'ye protesto
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11 Nisan 2025 19:15
Son güncelleme 11 Nisan 2025 19:18
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim, bu kez basketbola taşındı.

Gazeteci Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımı, cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi; bugün Ülker Arena'ya antrenman yapmak üzere Fenerbahçe Kulübü tarafından kendilerine belirtilen saatte gitti.

Sarı-kırmızılılar, Ülker Arena'ya gittiklerinde kendilerine ayrılan saate Fenerbahçe altyapı takımının maçının konulmuş olduğunu gördüler. Uzun bir süre beklemek zorunda kalan Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı bu durumu protesto ederek salonu terk etti.

Yaşananların ardından tarafların nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

DERBİ CUMARTESİ SAAT 15:00'TE

Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında cumartesi günü Galatasaray Fuzul'u konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Galatasaray Fuzul'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı ilk maçı 59-53'lük skorla kazanmıştı.

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