Galatasaray, Tarsus Spor'u evinde farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 92-68 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligde 10. galibiyetini aldı. Tarsusspor ise 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Tolga Edis, Yarkın Keskin, Süleyman Tepe
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 12, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 8, Fraser 6, Li 22, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 5, Derin Erdoğan 12, Steinberga 3, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 19, Heal 15, Büşra Akgün 5, Alleyne 15, Hurt 8, Ecem Erk 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak
1. Periyot: 28-16
Devre: 43-28
3. Periyot: 68-47
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 92-68 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligde 10. galibiyetini aldı. Tarsusspor ise 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Tolga Edis, Yarkın Keskin, Süleyman Tepe
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 12, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 8, Fraser 6, Li 22, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 5, Derin Erdoğan 12, Steinberga 3, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 19, Heal 15, Büşra Akgün 5, Alleyne 15, Hurt 8, Ecem Erk 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak
1. Periyot: 28-16
Devre: 43-28
3. Periyot: 68-47