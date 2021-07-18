Galatasaray taraftarından Gomis'e Ghezzal çağrısı!

Galatasaraylı bir taraftar, Rachid Ghezzal transferi için Gomis'ten yardım istedi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray taraftarından Gomis'e Ghezzal çağrısı!
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18 Temmuz 2021 17:55
Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Rachid Ghezzal konusunda sarı-kırmızılı bir taraftar Bafetimbi Gomis'ten yardım istedi.

Twitter üzerinden Gomis'e mesaj atan taraftar, "Bafe, Ghezzal'ı istiyoruz ve Ghezzal senin arkadaşın. Ona Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" ifadelerini kullanırken Fransız golcü, "Anlatacağım" şeklinde cevap verdi.

2009-2014 yılları arasında Lyon forması giyen Bafetimbi Gomis, Lyon altyapısından yetişen Ghezzal ile 2 yıl birlikte oynamıştı.



G.SARAY, LEICESTER İLE ANLAŞTI

Ghezzal'ın bonservisi konusunda Leicester ile anlaşmaya vardı. Buna göre Aslan 3.5 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Ghezzal'ın vereceği son kararı bekliyor.


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