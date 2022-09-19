Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kiraladığı Emre Kılınç, dün Sivasspor'a karşı oynanan mücadelede takımı adına sahanın en düşük reytingli oyuncusu oldu.



Mücadelede skora katkı sağlayamayan Emre, 65. dakikada hocası tarafından oyundan alındı. Galatasaraylı taraftarlar da Emre Kılınç'ı eleştiri yağmuruna tuttu.



"BİR DAHA GERİ DÖNMESİN"



Fenerbahçe ile girilen transfer yarışında ezeli rakibin elinden kapılan Emre Kılınç, sarı kırmızılı takımda bir türlü bekleneni verememişti. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne kiralanan Emre, buradaki ilk kez 11 oynadığı maçına dün Sivasspor mücadelesiyle çıktı. Eski takımına karşı mücadele eden oyuncu, sahada takımı adına en vasat performansı sergileyen isim oldu. Mücadeleyi takip eden Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çeken Emre Kılınç, "Bir daha geri dönmesin" şeklinde yorumlara maruz kaldı.



SÖZLEŞMESİ 2024



28 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da çıktığı 80 maçta 9 gol 8 asistlik performans sergilemişti. Sarı kırmızılı takımla ligin ilk 5 haftasında sadece 2 maçta görev alan oyuncu, bu maçlarda gol ve asist yapamamıştı. Emre'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.





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