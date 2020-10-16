Galatasaray taraftarı 6 ay sonra geliyor! 7 kişilik loca 24.500 lira

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı maça loca kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak. Doğu Tribünü'nde 7 kişilik loca 24 bin 500 liradan satılıyor...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray taraftarı 6 ay sonra geliyor! 7 kişilik loca 24.500 lira
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16 Ekim 2020 09:40
G.Saray Kulübü, Alanyaspor ile yapacağı maçı öncesi loca kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyircinin kabul edileceğini açıkladı. Ayrıca loca satışından önce taraftarların Passolig kartlarının süresini uzatması gerektiği aktarıldı.

En pahalı locaların olduğu Doğu Tribünü'nde 7 kişilik loca 24 bin 3500 liradan satılıyor. Kale arkasındaki 4 kişiden oluşan localar ise 10 bin liradan satılıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında localarda uyulması gereken kurallara da dikkat çekti.

Locaların açık ve kapalı alanlarında mesafeye özen gösterilmesi, ateşi 37,8 ve üzerinde olan taraftarların stada alınmayacağı kaydedildi. Localarda maske kullanılması gerektiği ve konuk takım taraftarlarının ise localara alınmayacağı ifade edildi.

MESAFEYE UYMAK ŞART

Localarda maskesiz maç seyredilemeyecek ve sosyal mesafeye uyulacak. Ateşi 37,8 üzerinde olan taraftar stada alınmayacak.



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