Galatasaray, Suat Serdar için devrede

Galatasaray, gündeminde yer alan Suat Serdar için beklenen hamleyi yaptı ve Schalke ile temas sağladı. Galatasaray 1 yıl sözleşmesi kaldığı için 24 yaşındaki futbolcuyu en uygun maliyetle bitirmenin planını yapıyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray, Suat Serdar için devrede
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09 Haziran 2021 11:36
Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için düğmeye bastı ve Alman kulübü ile Schalke ile görüşmelere başladı.

MENAJERİYLE DE TEMASA GEÇİLDİ

Cimbom küme düşen Schalke'den ayrılma kararını resmen açıklayan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.

4 KEZ ALMANYA FORMASINI GİYDİ

G.Saray yönetimi genç yıldızın 1 yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. Suat Serdar 4 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.



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