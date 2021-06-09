Galatasaray, Suat Serdar için devrede

Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için düğmeye bastı ve Alman kulübü ile Schalke ile görüşmelere başladı.Cimbom küme düşen Schalke'den ayrılma kararını resmen açıklayan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.G.Saray yönetimi genç yıldızın 1 yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. Suat Serdar 4 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.