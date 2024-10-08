Galatasaray, sezonu İspanya'da açıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da sezonu İspanya deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılar, BAXI Ferrol'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, sezonu İspanya'da açıyor
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08 Ekim 2024 14:51
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında çarşamba İspanya temsilcisi BAXI Ferrol'e konuk olacak.

A Malata Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in grubunda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz) ve KP TANY Brno (Çekya) da bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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