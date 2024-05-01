Galatasaray şampiyonluktan bir maç uzakta

Sutopu Spor Toto Süper Lig final serisinde ENKA'yı 16-8 yenen Galatasaray, seride 2-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray şampiyonluktan bir maç uzakta
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01 Mayıs 2024 23:53
Spor Toto Sutopu Süper Ligi final etabı ilk maçında ENKA'yı 16-8 yenen Galatasaray, seride 2-0 öne geçti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre final serisine 1-0 önde başlayan sarı-kırmızılı ekip, ENKA Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 16-8 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.

Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Cuma günü Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak.

 

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