Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı futbolcunun 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşma sağladı.
UZATMA OPSİYONU DA YER ALACAK
Davinson Sanchez ile 2029 yılına kadar yapılacak yeni sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu yer alacak.
Yeni sözleşmeyle birlikte Davinson Sanchez'in ücretine de önemli bir zam yapılması bekleniyor.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Davinson Sanchez için şu açıklamayı yaptı:
"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 77 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
