Galatasaray, Prag'da yetişemedi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında Çekya'nın USK Prag ekibine deplasmanda 83-80 yenildi.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-39 geride gitti.
Üçüncü çeyreği 64-55 geride kapatan Galatasaray, mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Galatasaray'dan Dubljevic olurken, ev sahibi ekipten Elhotova 21 sayı üretti.
Galatasaray, bu sonuçla grupta 5. yenilgisini yaşarken, USK Prag 5. galibiyetini aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-39 geride gitti.
Üçüncü çeyreği 64-55 geride kapatan Galatasaray, mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Galatasaray'dan Dubljevic olurken, ev sahibi ekipten Elhotova 21 sayı üretti.
Galatasaray, bu sonuçla grupta 5. yenilgisini yaşarken, USK Prag 5. galibiyetini aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın