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Galatasaray, Prag'da yetişemedi!

FIBA Avrupa Ligi A Grubu 9. haftada Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, USK Prag'a 83-80 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray, Prag'da yetişemedi!
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20 Aralık 2017 23:04
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında Çekya'nın USK Prag ekibine deplasmanda 83-80 yenildi. 

Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-39 geride gitti. 

Üçüncü çeyreği 64-55 geride kapatan Galatasaray, mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Galatasaray'dan Dubljevic olurken, ev sahibi ekipten Elhotova 21 sayı üretti.

Galatasaray, bu sonuçla grupta 5. yenilgisini yaşarken, USK Prag 5. galibiyetini aldı.

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