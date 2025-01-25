Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray evinde Recep Uçar'ın yönetimindeki Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhem kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken, Konyaspor evinde Bodrum FK'yi ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 1 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.
RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev karşılaşmasında görev alan Berkan Kutlu yerine Roland Sallai'yi sahaya sürdü.
SALLAI SAĞ BEK BAŞLADI
Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan kadrosuna dahil ettiği Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bekte başladı.
Sarı-kırmızılı formayla son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 karşılaşmanın ardından TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sağ bek olarak sahaya sürüldü.
KUTUCU YEDEK BAŞLADI
Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.
Dün ilk defa sarı-kırmızılı ekiple antrenmana çıkan yeni transfer Ahmed Kutucu, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle yedek kulübesinde şans bekledi.
SARA 3 MAÇ SONRA KADRODA
Gabriel Sara, 3 maç sonra Konyaspor müsabakasının kadrosuna dahil oldu.
Son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan kupa maçında görev alan Brezilyalı orta saha, sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk, idmanlara başlayan Sara'yı Konyaspor maçında yedek kulübesine aldı.
MUSLERA TARİHE GEÇTİ
Konyaspor karşısında ligde sarı-kırmızılı formayla 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu ünvanını alan Fernando Muslera'ya plaket takdim edildi.
Maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti.
MUSLERA'YA DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu.
Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.
BOLU'DAKİ YANGIN UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Sarı-kırmızılı taraftalar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ilk 3 dakikada herhangi bir tezahüratta bulunmadı.
VAR UYARDI, GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray - Konyaspor maçının 21. dakikasında Galatasaray, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı
Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
OSIMHEN'DEN "AĞLAMA" SEVİNCİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor karşısında attığı golün ardından yaptığı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.
Konyaspor'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Osimhen, kameranın karşısına geçerek 'ağlama' işareti yaptı ve bu sevincin Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları öne çıktı.
Öte yandan Osimhen, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere ligde 12. kez fileleri havalandırdı.
KONYA'DA KIRMIZI KART İTİRAZI
Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.
3 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ: OFSAYT
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Victor Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
53. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.
OSIMHEN NET KAÇIRDI
Maçın 63. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Osimhen'in aşırtma vuruşunda top kaleci Slowik'te kaldı.
AHMED KUTUCU SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'da 71. dakikada Jakobs ve Mertens oyundan alındı. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
Yeni transfer Ahmed Kutucu, oyuna girdikten 1 dakika sonra 72. dakikada sarı kart gördü.
Öte yandan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara, 79. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 1-0 galibiyetle tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Galatasaray, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 18. dakikada ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın ayağına yaptığı müdahale nedeniyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci Slowik ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
51. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı, meşin yuvarlağı kaleci Slowik kontrol etti.
60. dakikada Yunus Akgün'ün kısa pasında Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta Slowik topu kornere çeldi.
61. dakikada Yunus'un kendi yarı sahasından ayağının dışıyla uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Slowik'in kucağında kaldı.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ara pasıyla topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert vuruşta Slowik gole izin vermedi.
78. dakikada Sallai'nin sağda son çizgi civarından yerden içeriye çevirdiği topa Osimhen, altıpasın içinde şık bir şekilde dokundu, meşin yuvarlak Slowik'ten döndü.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 70 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 90 Nelsson), Kaan Ayhan, Yunus Akgün (Dk. 80 Sara), Mertens (Dk. 71 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Jelert), Osimhen
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 75 Umut Nayir), Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 69 Muhammet Tunahan Taşcı), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Aleksic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Melih Bostan), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Kramer
Gol: Dk. 22 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 32 Yunus Akgün, Dk. 72 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 90+5 Jevtovic (Konyaspor)
RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhem kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken, Konyaspor evinde Bodrum FK'yi ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 1 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.
RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev karşılaşmasında görev alan Berkan Kutlu yerine Roland Sallai'yi sahaya sürdü.
SALLAI SAĞ BEK BAŞLADI
Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan kadrosuna dahil ettiği Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bekte başladı.
Sarı-kırmızılı formayla son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 karşılaşmanın ardından TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sağ bek olarak sahaya sürüldü.
KUTUCU YEDEK BAŞLADI
Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.
Dün ilk defa sarı-kırmızılı ekiple antrenmana çıkan yeni transfer Ahmed Kutucu, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle yedek kulübesinde şans bekledi.
SARA 3 MAÇ SONRA KADRODA
Gabriel Sara, 3 maç sonra Konyaspor müsabakasının kadrosuna dahil oldu.
Son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan kupa maçında görev alan Brezilyalı orta saha, sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk, idmanlara başlayan Sara'yı Konyaspor maçında yedek kulübesine aldı.
MUSLERA TARİHE GEÇTİ
Konyaspor karşısında ligde sarı-kırmızılı formayla 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu ünvanını alan Fernando Muslera'ya plaket takdim edildi.
Maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Uruguaylı file bekçisine günün anısına plaket ve arkasında "429" yazan Galatasaray formasını hediye etti.
MUSLERA'YA DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu.
Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.
BOLU'DAKİ YANGIN UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Sarı-kırmızılı taraftalar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ilk 3 dakikada herhangi bir tezahüratta bulunmadı.
VAR UYARDI, GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray - Konyaspor maçının 21. dakikasında Galatasaray, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı
Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
OSIMHEN'DEN "AĞLAMA" SEVİNCİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor karşısında attığı golün ardından yaptığı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.
Konyaspor'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Osimhen, kameranın karşısına geçerek 'ağlama' işareti yaptı ve bu sevincin Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları öne çıktı.
Öte yandan Osimhen, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere ligde 12. kez fileleri havalandırdı.
KONYA'DA KIRMIZI KART İTİRAZI
Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.
3 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ: OFSAYT
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Victor Osimhen ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
53. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.
OSIMHEN NET KAÇIRDI
Maçın 63. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Osimhen'in aşırtma vuruşunda top kaleci Slowik'te kaldı.
AHMED KUTUCU SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'da 71. dakikada Jakobs ve Mertens oyundan alındı. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
Yeni transfer Ahmed Kutucu, oyuna girdikten 1 dakika sonra 72. dakikada sarı kart gördü.
Öte yandan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara, 79. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 1-0 galibiyetle tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Galatasaray, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 18. dakikada ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın ayağına yaptığı müdahale nedeniyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci Slowik ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
51. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı, meşin yuvarlağı kaleci Slowik kontrol etti.
60. dakikada Yunus Akgün'ün kısa pasında Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta Slowik topu kornere çeldi.
61. dakikada Yunus'un kendi yarı sahasından ayağının dışıyla uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Slowik'in kucağında kaldı.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ara pasıyla topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı sert vuruşta Slowik gole izin vermedi.
78. dakikada Sallai'nin sağda son çizgi civarından yerden içeriye çevirdiği topa Osimhen, altıpasın içinde şık bir şekilde dokundu, meşin yuvarlak Slowik'ten döndü.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 70 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 90 Nelsson), Kaan Ayhan, Yunus Akgün (Dk. 80 Sara), Mertens (Dk. 71 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Jelert), Osimhen
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 75 Umut Nayir), Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 69 Muhammet Tunahan Taşcı), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Aleksic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Melih Bostan), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Kramer
Gol: Dk. 22 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 32 Yunus Akgün, Dk. 72 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 90+5 Jevtovic (Konyaspor)