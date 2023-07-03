Galatasaray NEF'e, ABD'li oyun kurucu!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray NEF, Amerika doğumlu Karadağlı guard Jonah Radebaugh'u transfer ettiğini açıkladı.

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Galatasaray NEF'e, ABD'li oyun kurucu!
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03 Temmuz 2023 21:42
Galatasaray NEF Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, ABD doğumlu Karadağlı oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.

26 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz Euroleague'de  Valencia ile 34 maçta 5.7 sayı 1.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı. 

1.91 boyunda Jonah, kariyerinde daha önce Köping Stars ve Riesen Ludwigsburg'de forma giymişti.




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