Galatasaray NEF'e, ABD'li oyun kurucu!

Galatasaray NEF Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, ABD doğumlu Karadağlı oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz Euroleague'de Valencia ile 34 maçta 5.7 sayı 1.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
1.91 boyunda Jonah, kariyerinde daha önce Köping Stars ve Riesen Ludwigsburg'de forma giymişti.
Sarı-kırmızılılar, ABD doğumlu Karadağlı oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz Euroleague'de Valencia ile 34 maçta 5.7 sayı 1.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
1.91 boyunda Jonah, kariyerinde daha önce Köping Stars ve Riesen Ludwigsburg'de forma giymişti.
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