Galatasaray nasıl tur atlar? İşte senaryolar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, tur atlamanın yollarını arıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahaya avantajlı çıkacak.
TURU NASIL GEÇER?
Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'de yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şöyle; Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United.
TURU NASIL GEÇER?
Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'de yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şöyle; Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United.
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