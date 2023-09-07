Galatasaray, Midtsjö'nün ayrılığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Norveçl oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer için Pendikspor'un 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer için Pendikspor'un 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."