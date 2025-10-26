Galatasaray maçı sonrası Mersin'den olay açıklama!

Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Serdar çevirgen açıklamasında "Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk, bugün insanlarda da omurga olmayabileceğini görmüş olduk.



Kuru bir açıklamayla geçiştirilen maçta rakip 24 kez faul çizgisine gitmiş, biz sadece 5. Galatasaray'ı, saha dışında aldıkları bu 'ONURLU' galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



