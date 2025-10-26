27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Galatasaray maçı sonrası Mersin'den olay açıklama!

Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı.

calendar 26 Ekim 2025 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar çevirgen açıklamasında "Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk, bugün insanlarda da omurga olmayabileceğini görmüş olduk.

Kuru bir açıklamayla geçiştirilen maçta rakip 24 kez faul çizgisine gitmiş, biz sadece 5. Galatasaray'ı, saha dışında aldıkları bu 'ONURLU' galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
