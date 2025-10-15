16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Galatasaray, Lookman için stratejisini belirledi!

Galatasaray, Ademola Lookman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

calendar 15 Ekim 2025 10:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Lookman için stratejisini belirledi!
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lookman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.
 
Ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Atalanta'da bu sezon sadece 3 resmi maçta toplam 137 dakika süre alan Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını değerlendiriyor.
 
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
 
Sol ve sağ kanatta forma giyebilen 27 yaşındaki Ademola Lookman, Ağustos 2022'den beri Serie A ekibi Atalanta'da oynuyor.
 
2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
 
Bu sezon takımda sınırlı süre alan Lookman'ın Galatasaray'a transferinde kiralık formülünün, daha önce Victor Osimhen transferinde başarıyla uygulanan yöntemle benzerlik taşıması bekleniyor.
 
AVRUPA LİGİ'NDE PARLAYAN YILDIZ
 
Ademola Lookman, kariyerinin en önemli çıkışını 2023-24 sezonunda Atalanta formasıyla Avrupa Ligi'nde yaptı. Bu turnuvada 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaparak toplam 6 gole direkt katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, kariyerindeki en büyük başarılardan birine imza attı.
 
Galatasaray, Lookman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü değerlendirerek hem finansal açıdan riski azaltmayı hem de oyuncunun takıma adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
