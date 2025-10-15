Galatasaray, Lookman için stratejisini belirledi!

Galatasaray , uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lookman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Atalanta'da bu sezon sadece 3 resmi maçta toplam 137 dakika süre alan Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını değerlendiriyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Sol ve sağ kanatta forma giyebilen 27 yaşındaki Ademola Lookman, Ağustos 2022'den beri Serie A ekibi Atalanta'da oynuyor.

2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon takımda sınırlı süre alan Lookman'ın Galatasaray'a transferinde kiralık formülünün, daha önce Victor Osimhen transferinde başarıyla uygulanan yöntemle benzerlik taşıması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ'NDE PARLAYAN YILDIZ

Ademola Lookman, kariyerinin en önemli çıkışını 2023-24 sezonunda Atalanta formasıyla Avrupa Ligi'nde yaptı. Bu turnuvada 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaparak toplam 6 gole direkt katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, kariyerindeki en büyük başarılardan birine imza attı.

Galatasaray, Lookman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü değerlendirerek hem finansal açıdan riski azaltmayı hem de oyuncunun takıma adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.