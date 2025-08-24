Galatasaray, ligde gol yemiyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol görmedi.
2024-2025 sezonunun son 4 maçında Trabzonspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve Başakşehir'i 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçerken son maçında da Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek tekrarlanması çok zor bir seriye imza attı.
Galatasaray, bu 7 maçlık süreçte rakiplerine 19 gol attı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayacak.
